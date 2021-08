Feuerwehr Goch : Zahlreiche Ehrungen bei der Feuerwehr Goch

Georg Binn ist Leiter der Feuerwehr Goch, bald übergibt er sein Amt allerdings an einen Nachfolger.

Goch Auf der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Goch wurden auch noch Ehrungen aus dem Vorjahr vollzogen, die damals wegen Corona verschoben werden mussten.

(sd) In Ergänzung zur Berichterstattung über die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Goch hier noch die Ehrungen des Abends. Es gratulierten Feuerwehr-Chef Georg Binn, Kreisbrandmeister Reiner Gilles und Bürgermeister Ulrich Knickrehm.

Auf 40jährige Zugehörigkeit bei der Wehr blickten im vergangenen Heinz-Peter Bockhorn, Axel Holl, Heinz Jansen, Frank Müller, Heinrich Simons, sowie Manfred Tebest zurück. Hier hatten auch Jens Maas, Torsten Matenaers, Thomas Mauritz, Marcel Müser, Sascha Schreven und Ingo Wischinski bereits ihren 25jährigen, aktiven Dienst absolviert und erhielten das Feuerwehrehrenzeichen in Silber. Das in Gold, für 35jährigen aktiven Feuerwehrdienst, hatten 2020 Christof Broekmann, Klaus Janßen, Josef Scherders, Jürgen Thomas und Friedhelm Wegenaer erreicht.

In diesem Jahr erhielten das Feuerwehrehrenzeichen in Silber des Landes NRW für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst Michael Giesen, Björn Heek, Marcel Janßen, Rudolf Janßen sowie Thomas Verhaag, wobei das Ehrenzeichen in Gold des Landes für 35 Jahre aktiven Dienst 2021 Heinrich Angenendt, Stefan Bömler, Michael Feltes, Jürgen Görtz, Clemens Hannen, Reiner Hans, Roland Janßen und Hans-Josef Luipers angeheftet bekamen.