Inzidenz noch über 100 : Corona-Lockerungen in den Niederlanden – Zahlen deutlich gesunken

Premier Mark Rutte betont, dass die Regierung das Risiko einer erneuten Infektionswelle wie Anfang Juli nicht eingehen wolle. „Wir müssen vorsichtig bleiben.“ Die Regierung wird daher die Regeln vor allem für die Nachtgastronomie und Groß-Veranstaltungen nicht lockern. Ende Juni waren Clubs und Diskotheken geöffnet worden. Daraufhin waren die Infektionszahlen explosionsartig gestiegen, die Regierung zog die Notbremse. In den vergangen Wochen verbesserte sich die Lage drastisch, doch noch immer liegt die Inzidenz bei 105. Zum Vergleich: In Deutschland liegt der Wert für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen bei knapp 40, in NRW bei 64.