Kreis Kleve : Impfkontigente für Kinder werden deutlich erhöht

Kreis Kleve Für die kommende Woche ab dem 23. August wurden die Impfkontingente für Kalkar und Geldern deutlich ausgeweitet. Auch die Impfungen ohne Termin gehen weiter. Das Impfzentrum soll zum 30. September schließen.

Der Kreis Kleve bietet in der kommenden Woche weiterhin Corona-Schutzimpfungen ohne vorherige Terminvereinbarung im Impfzentrum an: Diese finden in beiden Impfstellen statt. Dass das nicht ewig so weitergehen würde, war klar. Nun gibt es auch einen Horizont: Aktuell plant nach Auskunft der Landesregierung das Land NRW die Impfzentren landesweit zum 30. September zu schließen. Die Impfungen werden bis dahin fortgeführt.