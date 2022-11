Jubiläum : Elterninitiative Pusteblume in Goch feiert 35-Jähriges

Goch Die Pusteblume möchte ihren Geburtstag feiern. Und zwar am Freitag, 25. November, mit allen, die sich der Kita in irgendeiner Weise verbunden fühlen.

Auch an Angelika Pastoors, die heutige Leitung der Kindertagesstätte, werden sich viele noch erinnern. Denn auch sie hat schon vor 35 Jahren das Pusteblumenlied (gesungen und seither so viele Pusteblumenkinder auf ihrem Weg begleitet. Geblieben ist auch das Konzept der selbstbestimmten Elterninitiative, in der jeder die Gelegenheit bekommt, mitzugestalten. Für eine lebendige Einrichtung, in der dafür gesorgt wird, dass sich wirklich jedes Kind wie zu Hause fühlt, wo das soziale Miteinander im Vordergrund steht, damit glückliche, zufriedene Kinder, selbstbewusst und selbstständig ihren Weg gehen können.

Die Pusteblume möchte ihren Geburtstag feiern. Mit allen, die sich der Kita in irgendeiner Weise verbunden fühlen. Dazu wird eingeladen für Freitag, 25. November, ab 20 Uhr in das Excited an der Borsigstraße 7-9 in Goch. Über eine kurze Voranmeldung unter Telefon 02823 88999 oder E-Mail an a.pastoors@pusteblume-goch.de freut sich die Leitung, aber auch Kurzentschlossene sind willkommen.