Kita in Rommerskirchen : Das „Abenteuerland“ feiert Auszeichnung zum Familienzentrum

Kita-Leiterin Karin Peters (M.) freute sich, die Feier endlich nachholen zu können. Foto: Gemeinde Rommerskirchen

Rommerskirchen In diesem Jahr war der „Tag der Begegnung“ in der Kindertagesstätte Abenteuerland in Anstel ein ganz besonderer: Die Kita ist seit zwei Jahren Familienzentrum.

Endlich konnte die von Karin Peters geleitete Kita in gebührendem Rahmen feiern, dass ihr bereits im Juli 2020 das Gütesiegel „Familienzentrum NRW“ verliehen wurde – als zweiter der örtlichen Tagesstätten überhaupt.

Bereits seit 2006 ist die Einrichtung „Anerkannter Bewegungskindergarten des Landessportbunds NRW“ und seit 2014 auch „anerkannter Bewegungskindergarten mit dem Pluspunkt Ernährung“. „Ich freue mich sehr, dass wir mit solch tollen Einrichtungen den Kindern so viel Gutes bieten können und wünsche dem klasse Team unseres Abenteuerlandes weiterhin viel Erfolg und Spaß bei der Arbeit “, so Bürgermeister Martin Mertens.

Die 76 Jungen und Mädchen der Kita sind in vier Gruppen aufgeteilt. Zwei davon werden von zwei bis sechs Jahre alten Kindern besucht, die anderen sind sogenannte Regelgruppen für Drei- bis Sechsjährige. Eine Gruppe davon hat den Schwerpunkt auf die Inklusion gelegt, möglichst bald soll eine zweite dazukommen. Zum neunköpfigen Erzieherinnen-Team gehören auch Heilpädagoginnen. Zudem arbeitet das Abenteuerland mit einer Motopädin sowie einer Logopädin zusammen.

(NGZ)