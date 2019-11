Pfalzdorf : Zwei Wanderungen im November

Goch-Pfalzdorf Nach der Fahrradsaison starten die Pfalzdorfer Wanderfreunde mit ihren Wanderungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Die offizielle Fahrradsaison ist bei den Rad und Wanderfreunden vorbei. Im November stehen zwei Herbst-Wanderungen auf dem Plan der RWF. Zur ersten Wanderung laden die RWF am kommenden Freitag, den 8. November, nach Reichswalde ein. Die Wanderer treffen sich am Parkplatz vor dem Sportplatz in Reichswalde. Um 13.20 Uhr startet dort die Wanderung, gegen 15 Uhr geht es zum Kaffeetrinken ins Reichswalder Dorfcafe.

Die zweite Wanderung findet am Freitag, 22. November, statt, dann trifft man sich am Parkplatz von Jan an de Fähr. Auch hier startet die Wanderung um 13:20 Uhr und nach der Wanderung geht es gegen 15 Uhr zur Einkehr zum Kaffeetrinken bei Jan an de Fähr.

Bei beiden Wanderungen treffen sich die Pfalzdorfer Wanderer um 13 Uhr an der St. Martinus Kirche in Pfalzdorf und fahren in Fahrgemeinschaften zu den Startpunkten. Die Auswärtigen RWF Wanderer können direkt zu den Startpunkten kommen. Alle, die nicht mit wandern können, fahren mit Josef Tekotte bei gutem Wetter mit den Fahrrädern ebenfalls um 13 Uhr zu den Treffpunkten zum Kaffeetrinken. Die Rückkehr der Radfahrer erfolgt noch vor der Dunkelheit. Sollte das Wetter zu schlecht sein dann treffen sich alle gegen 15 Uhr zu den Kaffeetrinken.