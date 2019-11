Gaesdonck : Benefizkonzert der Luftwaffe auf der Gaesdonck

23. Benefizkonzert des Luftwaffenmusikkorps Münster im Collegium Augustinianum Gaesdonck.

(RP Am Ende stand der ganze Saal und rang den Musikern auf der Bühne eine weitere Zugabe ab. Das 23. Benefizkonzert mit dem Luftwaffenmusikkorps Münster unter der Leitung von Oberstleutnant Christian Weiper im Collegium Augustinianum Gaesdonck Goch war erneut ein voller Erfolg. Das drückte sich nicht nur in den Ovationen für das Ensemble aus der Westfalenmetropole Münster aus, sondern vielmehr auch im Spendenergebnis. Weit über 500 Besucher hatten mit über 4600 Euro für eines der besten Spendenergebnisse in der langen Geschichte dieses Konzertes gesorgt. Freuen darf sich jetzt der Verein Lachen Helfen, der die Spendenerlöse in diesem Jahr für ein Waisenhaus in der afghanischen Hauptstadt Kabul einsetzt. Lachen Helfen, in den 1990er-Jahren von deutschen Soldaten der ersten Einsatzkontingente im ehemaligen Jugoslawien unter dem Namen „Teddybären für die Krajina“ gegründet, engagiert sich überall dort, wo deutsche Soldaten und Polizeibeamte im