Kalkar : Friedhof: Müll-Sammelstelle soll in Kalkar verlegt werden

Friedhof: Müll-Sammelstelle soll in Kalkar verlegt werden

Kalkar Politik beschäftigt sich mit der Situation auf dem Kalkarer Friedhof. CDU hatte zur Begehung eingeladen.

(nik) Mit einem schlechten Pflegezustand des Friedhofs kann man Bürger leicht verärgern. Und die Erklärung, es gebe zu wenig Personal, um Abhilfe zu schaffen, wird ungern gehört. Das Andenken der Verstorbenen soll in würdevoller Umgebung stattfinden, das verlangen die Kalkarer, und die CDU-Fraktion hatte sich des Themas gerne angenommen. Wie berichtet, gab es eine Begehung, der zumindest Mäh- und Aufräumarbeiten vorausgegangen waren. Die hässlichen Müllsammelstellen allerdings konnten so schnell nicht verschönert werden. Sie beschäftigten die Politik noch in der Ratssitzung.