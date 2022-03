Inklusion : Reit- und Schwimmtherapie der Lebenshilfe ist gesichert

UEDEM Ebenso wie Schwimmen hilft der Umgang mit Pferden beeinträchtigten Kindern. Beide Angebote gehen nun dank der Unterstützung einiger Sponsoren weiter.

(RP) Fühlen, bewegen, erleben, daran wachsen – ob im Wasser oder hoch zu Ross: „Unsere Angebote rund um das Therapeutische Reiten und den Schwimmunterricht sind für die Kinder mit und ohne Förderbedarf ausgesprochen wichtig“, sagt Birgit Lennartz, „wir sprechen dabei von ganzheitlicher Förderung – sozial-emotional, physisch und kognitiv.“ Die Leiterin der Inklusiven Kindertagesstätte Lebensgarten in Uedem hat sich, gemeinsam mit ihrem Team, in den vergangenen Jahren dafür eingesetzt, dass beide Angebote für die Kita-Kinder lebendig gehalten wurden.

Dank dreier Sponsoren ist das auch für dieses Jahr gesichert: Günther Schmidt, Familie Jepp (Dienstleistungszentrum Jepp GmbH ) sowie Daniel Blust (Garber & Blust GmbH), und die Apetito AG aus Rheine . Während Letztgenannte den Erhalt des Schwimmkurses durch die Übernahme der Miete des Uedemer Lehrschwimmbeckens übernehmen, trägt Günther Schmidt als Chef des Pferdetransportunternehmens „Taxi4horses“ die Kosten für das Therapeutische Reiten auf der Reitanlage Vikarienkamp in Xanten-Vynen. Und das seit nunmehr fünf Jahren.

Einige Erzieherinnen aus dem Lebensgarten-Team haben sich zur Schwimmassistentin in Bad Nenndorf ausbilden lassen. Die teilnehmenden Kinder wechseln halbjährlich, so dass mindestens 24 Kinder im Jahr an einer Wassergewöhnung teilnehmen können. Einmal monatlich gehen zusätzlich die Vorschulkinder ins kühle Nass. Anja Lankers, Fachbereichsleiterin der Inklusiven Kindertagesstätten und Familienzentren bei der Lebenshilfe, freut sich über den Erhalt beider Angebote.