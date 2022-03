Drogen, Waffen, Verkehrsdelikte : 46 Strafanzeigen nach Kontrollen an der niederländischen Grenze

Kreis Kleve Deutsche und niederländische Behörden arbeiteten zusammen. Einige Fälle stachen heraus. Meistens ging‘s um Drogendelikte.

(RP) Ende vergangener Woche gab es einen Großeinsatz im deutsch-niederländischen Grenzgebiet. Am Freitag führte die Bundespolizei Kleve gemeinsam mit den benachbarten Sicherheitsbehörden an und auf mehreren Autobahnen und auf der B 9 in den Kreisen Kleve und Viersen sowie auf der niederländischen A 67 stationäre und mobile Kontrollen durch. Dabei waren 139 Beamte der deutschen und niederländischen Polizei sowie des Hauptzollamtes Krefeld in gemeinsamen Teams tätig. Neben der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität standen auch Aspekte der Verkehrssicherheit im Vordergrund der Maßnahmen, wie es heißt.

Demnach sind insgesamt 416 Fahrzeuge und 496 Personen angehalten und überprüft worden. Dabei seien zahlreiche Verstöße festgestellt worden. Zwei Männer aus Polen fuhren über die A 40/A 67 in einem Auto mit Anhänger aus Deutschland kommend in die Niederlande ein. An der niederländischen Kontrollstelle stellten die Beamten dann fest, dass die an beiden Fahrzeugen angebrachten Kennzeichen nicht zu diesen gehörten. Darüber hinaus waren Pkw und Anhänger als gestohlen gemeldet. Der Fahrer hatte keinen Führerschein und stand zudem unter dem Einfluss von Drogen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er und sein Begleiter wurden festgenommen.

Einen kostspieligen Restaurantbesuch leistete sich ein 26-jähriger Niederländer, der aus Roermond kommend über die A 52 in das Bundesgebiet einreiste, um – wie er sagte – bei McDonald‘s in Elmpt mit seinen Freunden zu speisen. Den eingesetzten Kradfahrern der Bundespolizei gelang es nur mühsam, den mit über 200 km/h fahrenden jungen Mann anzuhalten. Er gab gegenüber den Beamten an, dass er die zahlreichen aufgestellten Geschwindigkeitsbegrenzungen (80 km/h) nicht gesehen habe. Einen Führerschein konnte er auch nicht vorlegen. Da er zudem ein vor ihm fahrendes Einsatzfahrzeug bedrängt hatte, leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Verkehrsgefährdung ein. Die Weiterfahrt wurde ihm anschließend untersagt.