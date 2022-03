Wirtschaft in Goch : Erschließung für drei große Firmen

Wirtschaft in Goch

Goch-Weeze Ein Möbelriese und zwei Logistiker sollen sich im Gewerbepark Weeze-Goch ansiedeln. Zum einen handelt es sich um einen Großbetrieb für Verpackung und Logistik, der sich für circa 16 Hektar interessiert, zum anderen ist es ein weiteres Logistikunternehmen, das zwölf Hektar kaufen möchte.

Dass sich in Goch ein Möbelriese ansiedeln wird, ist längst bekannt, obwohl von offizieller Stelle vermieden wird, den Namen XXXLutz zu nennen. Den Unterlagen zur nächsten Ratssitzung am Dienstag, 29. März, ab 18 Uhr im Kastell ist zu entnehmen, dass zwei weitere Unternehmen mit großem Flächenbedarf vorhaben, in Goch ansässig zu werden. Zum einen handelt es sich um einen Großbetrieb für Verpackung und Logistik, der sich für circa 16 Hektar interessiert, zum anderen ist es ein weiteres Logistikunternehmen, das zwölf Hektar kaufen möchte. Schon vor Jahren hatte sich ein Unternehmen der Papier- und Verpackungsbranche für den Standort interessiert, das Vorhaben jedoch erst einmal zurückgezogen. Ob es dasselbe Unternehmen ist, das jetzt doch kommen möchte, war von der Stadtverwaltung nicht zu erfahren.