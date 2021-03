Dreister Dieb in Goch gefasst : Betrunkener klaut Pizza-Taxi und baut Unfall

Ein dreister Pizza-Taxi-Dieb ist wenige Stunden nach seiner Tat in Goch geschnappt worden. Der 32-Jährige war am späten Samstagabend mit einem Auslieferungsauto davongefahren, das mit geöffnetem Kofferraum und steckendem Schlüssel vor einer Pizzeria gestanden hatte.

