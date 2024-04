62-jähriger Fußgänger gestorben Unfallflucht – 33-Jähriger nach tödlichem Unfall in Lemgo in U-Haft

Der 33 Jahre alte Mann soll am späten Donnerstagabend (28. März 2024) einen Fußgänger angefahren und tödlich verletzt haben, der auf dem Fahrradstreifen einer Bundesstraße sein Rad schob. Der 62-Jährige war noch am Unfallort gestorben. Der Autofahrer war vom Unfallort geflohen. Gegen den Verdächtigen werde nun wegen Mordes durch Unterlassen ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.