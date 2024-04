Verkehr in Hilden Kleinwagen touchiert junge Frau

Bei einem Unfall mit Fahrerflucht wurde eine 18-Jährige von einem dunkelgrauen Kleinwagen touchiert. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall bereits am 27. März gegen 12.45 Uhr an der Wilhelmine-Fliedner-Straße in Hilden. Die junge Frau sei dort mit ihrem Hund unterwegs gewesen, als das Auto rückwärts aus einer Hofeinfahrt auf Höhe der Hausnummer 13 auf die Straße fuhr und sie touchierte. Ob die Frau dabei verletzt wurde, teilte die Polizei nicht mit. Ob im Auto ein Mann oder eine Frau saß, ist unbekannt. Laut Beschreibung trug die Person am Steuer schulterlanges lockiges Haar, das offensichtlich brünett war. Sie war von normaler Statur. Sie setzte die Fahrt in Richtung Karnaper Straße fort.