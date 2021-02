Corona im Kreis Kleve : Mutationen: Kreis bittet um Mithilfe

Ohne Fiebermessen geht es nicht: Am Eingang des Wunderlands Kalkar.

Kreis Kleve Wenn sich der Trend fortsetzt, treiben die Corona-Mutationen die Inzidenz im Kreis Kleve in den kommenden zwei Wochen wieder über eine Marke von 100, warnt der Kreis. Die Hälfte der Fälle weiß nicht, wo sie sich infiziert hat.

Mit eindringlichen Worten appelliert die Kreisveraltung an die Bürger, konsequent die Corona-Regeln einzuhalten. „Wenn sich dieser Trend fortsetzt, erwarte ich, spätestens innerhalb der nächsten zwei Wochen eine 7-Tage-Inzidenz von über 100 zu erreichen“, sagt Martina Scherbaum, Amtsärztin des Kreises Kleve. „Wir brauchen die Mithilfe aller Bürger, damit die Infektionszahlen aufgrund der ansteckenderen Corona-Mutationen nicht durch die Decke schießen“ sagt auch Landrätin Silke Gorißen. „Keiner kann sagen: Das geht mich nichts an! Denn das Virus macht vor keinem Bereich unseres Alltags Halt. Ob Kita oder Schule, ob Arbeitswelt oder Freizeitangebote, ob Treffen mit der Familie oder mit Freunden – überall müssen die Abstands- und Hygieneregeln beachtet werden, damit es einen Weg zu ‚mehr Normalität‘ geben kann.“

Wie berichtet, steigen durch die zunehmende Ausbreitung von Corona-Mutationen auch im Kreis Kleve die Fallzahlen in den vergangenen Tagen. Am Freitag lag die 7-Tage-Inzidenz bei 81,6. Immerhin: am Donnerstag war der Wert noch bei 85,5. „Wir merken, dass gerade diese mutierten Viren erheblich schneller weitergegeben werden“, sagt Amtsärztin Scherbaum.