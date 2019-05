Asperden : Heimatverein saniert Asperdener Wegekreuz

Goch-Asperden Heimatverein Asperden saniert 300 Jahre altes Wegekreuz.

Es ranken spannende Geschichten um diesen besonderen Platz an der Triftstraße / Puttenbruch. Jedes Jahr feiert die KAB dort im Monat Mai eine Andacht. „Er will uns im Kreuz, im Menschen und unterwegs täglich begegnen. Geben wir unserem Erlöser einen würdigen Platz in unserer Gemeinde!“ So steht es im Asperdener Dorfkalender von 1988.