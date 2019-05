Goch : Juniorwahl in Gocher Realschule

Freuen sich schon auf die „vorgezogene“ Europawahl am Freitag: Schüler der Leni-Valk-Realschule. Foto: Schule

Goch Am Freitag gehen die 200 Schüler an die Wahlurne. Ergebnis am Sonntagabend.

(RP) Am Freitag, 24. Mai, geht es für 200 Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen der Gocher Leni-Valk-Realschule bei der Juniorwahl zwei Tage vor der „echten“ Europawahl am Sonntag an die Wahlurne. Bei der Juniorwahl geht es um das Üben und Erleben von Demokratie.

In den letzten Wochen stand das Thema „Demokratie und Wahlen“ auf dem Stundenplan und nun geht es – wie bei der „echten“ Europawahl am 26. Mai – für die Schülerinnen und Schüler mit Wahlbenachrichtigung und Ausweis in das Wahllokal, das die Initiatorin Politiklehrerin S. Cvetreznik im Streitschlichterraum eingerichtet hat. Die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die Wählerverzeichnisse angelegt haben und später die Stimmen auszählen, übernehmen aktiv Verantwortung und sorgen gemeinsam für einen reibungslosen Ablauf der Wahl.

Bereits im Jahr 2017 beteiligte sich die Leni-Valk-Realschule an der damals ebenfalls durchgeführten Juniorwahl und hat das Projekt fest in sein Projektangebot aufgenommen.