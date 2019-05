Asperden : Schüler legen eigenes Beet an

Zwei Hochbeete wurden in Asperden übergeben, die mit Unterstützung der Firma Landgard erstellt wurden. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kinder pflanzen im Rahmen des Projekts „Unser Schulgarten“ der Landgard-Stiftung eigenes Gemüse und Obst an. Die Eröffnung des Beets konnte man am Mittwoch an der Niers-Kendel-Schule in Asperden erleben.

Wie wird richtig mit Obst und Gemüse umgegangen? Wie kann ein eigener Garten angelegt werden? Diese Fragen können heutzutage von vielen Kindern nicht mehr beantwortet werden. Deswegen engagieren sich die Schüler und Lehrer an der Niers-Kendel-Grundschule in Asperden in diesem Bereich. Eine besondere Ergänzung gab es nun in Form der Teilnahme am Projekt „Unser Schulgarten“ der Landgard-Stiftung.

So wurde die Asperdener Grundschule als eine von 16 Schulen in Deutschland ausgewählt, die mitmachen können. Lehrerin Marget Cleusters hatte über Eltern von dem Projekt erfahren und anschließend die Initiative ergriffen: „Seit einigen Jahren gibt es an unserer Schule einen Schulgarten mit einem Gewächshaus. In diesem säen, pflanzen und ernten die Kinder gemeinsam mit engagierten Eltern. Eingerahmt ist der Garten von diversen Beerensträuchern, unserer sogenannten Naschhecke. Die Hochbeete der Landgard-Stiftung sind eine wunderbare Ergänzung dazu“, so die Lehrerin. Unter der Anleitung von Erwachsenen legten die Schülerinnen und Schüler selbstständig die beiden Beete an. „Sie eröffnen den Kindern eine weitere Möglichkeit, im Einklang mit der Natur zu leben und sich wohl zu fühlen“, erzählt Cleusters.

INFO „Unser Schulgarten“ - ein Landgard-Projekt Die Landgard-Stiftung Die Landgard-Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, Mittel zur Stärkung und Förderung der inländischen Pflanzenzucht zu beschaffen. Förderung Insbesondere in den Bereichen Zierpflanzen sowie Obst- und Gemüseanbau wird von der Stiftung gefördert.

Dies passt gut ins „Kneipp-Konzept“ von der „Natur als besten Apotheke“, wie Schulleiterin Annette Verhoeven-Füllings in ihrer Ansprache hervorhob. Ein Dank ging auch an die Projektpartner „Hochbett Huchler“, Euflor und Gardena, welche die Produkte für Aufbau und Pflege des Schulgartens lieferten. Das Ergebnis konnte sich bei der Präsentation durchaus sehen lassen. Die Kinder hatten tatkräftig angepackt und ein wahres „Vorzeigebeet“ geschaffen.

Das Projekt der Landgard-Stiftung startete im Jahr 2017. Seitdem werden jedes Jahr deutschlandweit Grundschulen mit Hochbeeten, Pflanzen und allen wichtigen Utensilien für einen eigenen Schulgarten ausgestattet. Darüber hinaus erhalten die Schüler umfangreiches Lernmaterial. Zudem können die Schulen, die in einem der vergangenen Jahre teilgenommen haben, ihre Hochbeete rechtzeitig zur neuen Saison in Zusammenarbeit mit Landgard wieder in Schwung bringen.

Warum das Straelener Unternehmen dies macht, erklärt Vorstandsvorsitzender Armin Rehberg: „Vielen Kindern ist heutzutage nicht mehr bewusst, wo das Obst und Gemüse im Supermarkt herkommt. Beim Anbau und der Pflege lernen sie die heimische Pflanzenwelt kennen und merken ganz nebenbei, wie lecker die frischen Lebensmittel schmecken.“

Landgard ist eine sogenannte Erzeugergenossenschaft - auch diesen Begriff lernten die Grundschüler im Zuge des Projekts kennen. Mit rund 3300 Mitgliedsbetrieben ist sie eine der größten europäischen Vermarktungsorganisationen für Blumen, Pflanzen, Obst und Gemüse. Unter eigener Marke werden außerdem 31 Märkte unterhalten.

Über das Projekt konnten sich nun die Schülerinnen und Schüler der Niers-Kendel-Schule freuen. Verhoeven-Füllings bedankte sich aber auch bei den Eltern, „die uns tatkräftig unterstützen“. Die Schulleiterin erinnerte ihre Schüler auch „an die Zeit und Arbeit, die ihr schon in die Beete gesteckt habt und weiter stecken müsst.“