Goch : Hetzels Online-Auktion für Springpferde übertrifft Erwartungen

Goch Springreiter Holger Hetzel verkauft in seiner ersten Online-Auktion 13 Pferde für 600.000 Euro.

„Wir konnten die Pferde teilweise an einen ganz neuen Kundenkreis veräußern, was uns besonders freut“, sagt Holger Hetzel. „Jetzt werden wir in Ruhe unsere jährlich in Goch stattfindende Auktion vorbereiten, auf der wir auch in diesem November wieder einige internationale Spitzenpferde präsentieren werden.“