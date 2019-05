Dorfentwicklung : Street-Food am Griether Hanselädchen

Ein Haus, das ankommt. Blick in das beliebte Café des Hanselädchens in Grieth. Foto: Evers, Gottfried (eve)

KALKAR-GRIETH Selbst gebrautes Bier, herzhafte Leckereien und Kuchen: Grieth feiert den Mai zugunsten seines Dorfladens. Der aus dem Schifferstädtchen stammende Brauer Dieter Heinen bietet seine Spezialitäten vom Fass an.

(nik) Erst zur Wahl und dann nach Grieth. Oder umgekehrt. Auf jeden Fall sollte es allen Bürgern möglich sein, am kommenden Sonntag, 26. Mai, einen Abstecher ins Schifferstädtchen zu machen. Für die Bewohner Grieths selbst ist es natürlich umso einfacher, dabei zu sein. Das Griether Hanselädchen lädt am Sonntag zu einem kleinen Street Food Festival auf dem Marktplatz ein. Der Erlös soll dem Dorfladen zugute kommen.

Bierfreunde dürfen sich zu diesem Anlass auf die Premiere eines speziell gebrauten Griether Altbiers freuen, das anschließend im Hanselädchen in streng limitierter Flaschenabfüllung auch direkt erworben werden kann. Dieter Heinen, 45-jähriger Brauer, erzählte der Rheinischen Post vorab schon etwas über sich. „Ich habe 29 Jahre lang in Grieth gewohnt, dort auch Fußball gespielt, weswegen ich noch immer montags die RP lese, um zu wissen, wie die Jungs gespielt haben. Und natürlich habe ich noch Familie und Freunde in Grieth.“ Der heute in Aschaffenburg lebende Mann hatte von 1993 bis 1996 bei Diebels in Issum gelernt und auch noch einige Jahre als Brauer gearbeitet. Auch in einer Privatbrauerei im Ruhrgebiet.