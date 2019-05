Unternehmerabend in Issum : Brüx: bezahlbaren Wohnraum schaffen

Um das Thema „Wohnen in Issum“drehte sich der Unternehmerabend der Wirtschaftsförderung des Kreises Kleve.

Bürgermeister Clemens Brüx analysierte zunächst für seine Gemeinde, dass die Anforderungen an das Wohnen sich hinsichtlich Freizeitverhalten, Arbeitsplätze und Mobilität der Bürger wandeln werden. „Das Ein-Personen-Wohnen wird die häufigste Wohnform, auch bei uns“, verwies der Bürgermeister auf das neu installierte Baumanagement in Issum. Seine Gemeinde stehe vergleichsweise noch gut da, da die Politik mit Augenmaß und Vernunft entscheide. Er konzentriere sich darauf, bezahlbaren Wohnraum für alle Altersgruppen zu schaffen, und zwar besonders für die geringer verdienende Mittelschicht und das eigenständige Wohnen im Alter. „Die Grundstückspreise liegen bei 160 Euro je Quadratmeter, vereinzelt mit Ausschlägen bis 200 Euro. Niedrige Zinsen auf der einen Seite, andererseits der Anstieg von Baukosten um 36 Prozent in den letzten Jahren: Wie sollen sozial Schwächere das bezahlen?“, zeigte der Bürgermeister auf, warum er den Schwerpunkt in Issum auf sozialen Wohnungsbau legt.

Termine Weiter geht es am 13. Juni in Bedburg-Hau und am 18. Juni in Wachtendonk. Alle Termine findet man auf der Homepage der Wirtschaftsförderung: www.wfg-kreis-kleve.de.

Bauamtsleiter Jürgen Happe leitete über in Daten und Fakten. Er verwies neben dem so genannten Baulückenschluss in Issum (zehn Wohneinheiten) und Sevelen (24) auf die umfangreichsten Bebauungspläne für die kommende Dekade: 60 Wohneinheiten an der Bonhoefferstraße und 54 Wohneinheiten sowie 13 Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern speziell für Senioren am Vogt-von-Belle-Platz in Issum. Die signifikanten Baugebiete in Sevelen liegen an der Schanzstraße (55 Wohneinheiten als Mehr- und Einfamilienhäuser), am Büllenhof (Einfamilienhäuser) sowie an der Antoniusstraße.