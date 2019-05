Kalkar : Zweite Wundexpertin bei der Mobilen Pflege

Kalkar Ute Rogalla-Schulz ist die zweite Wundexpertin in Kalkar und Bedburg-Hau im Einsatz.

(RP) Damit die Pflegefachkompetenz in der ambulanten Versorgung des Caritasverbandes Kleve sichergestellt ist, werden zunehmend Pflegekräfte zu Wundexperten ausgebildet. So auch Ute Rogalla-Schulz, die als zweite Wundexpertin bei der Mobilen Pflege im Einzugsgebiet Kalkar und Bedburg-Hau im Einsatz ist. Als langjährige Mitarbeiterin bei der Caritas hat sie sich sichtlich über die sehr gut bestandene Weiterbildung gefreut. Ihre Kolleginnen gratulierten ihr herzlich und überreichten ihr einen Blumenstrauß. „Wir freuen uns, dass wir nun eine zweite Wundexpertin an Bord haben, da die professionelle Versorgung von chronischen und schlecht heilenden Wunden immer mehr zunimmt“, erklärt Pflegedienstleitung Elke Huber-Groenewald.