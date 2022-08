Zeugen gesucht : 32-Jähriger stirbt nach Zusammenstoß mit Lkw bei Geldern

Geldern Ein Autofahrer aus Issum ist auf der Weseler Straße tödlich verunglückt. Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt. Die Polizei ermittelt noch zur Unfallursache.

In Issum ist am Abend bei einem schweren Verkehrsunfall ein Autofahrer gestorben. Der 32-jährige Mann aus Issum war Polizeiangaben zufolge gegen 20.50 Uhrmit seinem Wagen auf der Bundesstraße 58 (Weseler Straße) aus Geldern kommend in Richtung Issum unterwegs.