Unfall auf der A57 bei Meerbusch : Autofahrer stirbt nach Sturz in Regenrückhaltebecken

Meerbusch Das Auto war rund fünf Meter tief gestürzt und hatte sich überschlagen. Die Feuerwehr konnte den schwer verletzten Fahrer aus seinem Auto zu befreien, er erlag jedoch im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Am Freitagnachmittag ist ein 50-jähriger Krefelder aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Toyota auf der Autobahn 57 in Fahrtrichtung Köln mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. In der Tangente zur A52 stürzte das Fahrzeug dabei in ein rund fünf Meter tiefes Regenrückhaltebecken und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Mit Hilfe der Meerbuscher Feuerwehr konnte er befreit und ins Krankenhaus gebracht werden, erlag dort aber seinen Verletzungen.