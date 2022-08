“Es sind große Probleme“ : Trockenheit gefährdet Ernte in NRW

Bonn/Münster Die lange Trockenheit ist für Landwirte eine große Herausforderung. Äpfel, Zwiebeln, Salat und Gemüse auf dem Feld haben besonders unter der Trockenheit zu leiden. Das Land plant mehrere Notmaßnahmen, um die gröbste Not von seinen Bauern abzuwenden.

„Bei den Kulturen, die jetzt noch auf den Äckern in NRW stehen, warten die Landwirte überall dringend auf Regen“, teilte die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen in Münster mit. Ein einzelner Schauer reiche nur für kurze Zeit, da bei der Hitze auch viel Wasser am Tag verdunste.

Der Rheinische Landwirtschafts-Verband in Bonn erklärte, wo es sinnvoll und möglich ist, setzten Bauern auf Beregnung, um Menge und Qualität der Kulturpflanzen abzusichern. Das gelte für im großen Stil angebaute Kulturen wie Kartoffeln , Zwiebeln und Möhren, aber auch für die meisten anderen Gemüsearten. „Hitze und Trockenheit würden sonst die Ernte zunichtemachen“, so der rheinische Bauernverband.

Vor allem die Gemüsebauern seien rund um die Uhr beschäftigt, um die Kulturen am Leben zu halten, berichtete der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer in Bonn. Die Betriebe beregneten „mit allem, was möglich ist“. Auch Obstbauern setzen, so die Möglichkeit besteht, auf Wasser aus einem eigenen Brunnen. „Es sind große Probleme durch Sonnenbrand an den Früchten aufgetreten“, erklärte der Anbauer-Verband.