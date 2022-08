Löscharbeiten dauern an : Großbrand in Tischlerei in Lemgo

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht an einer Unfallstelle vorbei. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marcel Kusch

Lemgo Das Feuer sei ersten Erkenntnissen nach wohl zwischen zwei Hallen des Tischlereibetriebs in Lemgo ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten am Montagabend noch an.

Ein Feuer in einem Tischlereibetrieb in Lemgo hat am Montag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Betroffen seien zwei Lagerhallen, sagte ein Feuerwehrmann. Die Mitarbeiter hätten den Betrieb selbstständig verlassen können, eine Person sei leicht am Arm verletzt worden. Zuvor hatte das „Westfalen-Blatt“ darüber berichtet.

„Es ist wenig Feuer, viel Rauch“, sagte ein Sprecher der Leitstelle im Kreis Lippe. Auf Fotos war eine dunkle Rauchwolke über dem Gewerbegebiet zu sehen. Nach Angaben des Feuerwehrsprechers waren gut 85 Einsatzkräfte vor Ort. Das Feuer sei ersten Erkenntnissen nach wohl zwischen den beiden Hallen ausgebrochen, die genaue Brandursache war aber zunächst unklar. Der Feuerwehreinsatz dauerte am Montagabend noch an.

(albu/dpa)