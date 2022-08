„Nicht auf Kosten der Sicherheit“ : Einzelhandel will keine dunklen Innenstädte in NRW

Einzelhandel will keine dunklen Innenstädte in NRW

Essen Viele Städte in NRW fahren aufgrund der momentanen Lage einen Energiesparkurs. Eine Maßnahme ist, die Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden und Ladenlokalen abzuschalten oder einzuschränken. Davor warnt der Einzelhandel.

Der Einzelhandel warnt vor dem kompletten Abschalten aller Ladenbeleuchtungen in den Innenstädten, um Energie zu sparen. „Mit der Schaufensterbeleuchtung sorgen wir auch für Sicherheit und soziale Verantwortung in den Städten, vor allen Dingen in den weniger frequentierten Zeitfenstern in der Nacht“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth, den Zeitungen der Essener Funke Mediengruppe (Dienstag). Das Energiesparen dürfe nicht auf Kosten der Sicherheit gehen.