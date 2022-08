Wegen Brückenschäden : Bahn-Ausfälle und Verspätungen im Ruhrgebiet

Bochum/Herne Wegen Brückenschäden zwischen Herne-Rottbruch und Bochum-Riemke kommt es auf der Strecke der Regionalbahn 46 im Ruhrgebiet zu ausfällen und Verspätungen. Beide Fahrtrichtungen sind gleichermaßen betroffen.

Wegen einer beschädigten Brücke sind am Montagabend Fahrten der Regionalbahn 46 im Ruhrgebiet ausgefallen. Die Schäden an der Brücke zwischen Herne-Rottbruch und Bochum-Riemke müssten noch überprüft werden, sagte ein Bahnsprecher. Züge würden in den Bahnhöfen halten und dort abwarten.