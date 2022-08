Zapfsäulen unbeschädigt : Auto fährt in Tankstelle in Münster – zwei Verletzte

Auto fährt in Tankstelle in Münster – zwei Verletzte

Ein Mann ist in Münster mit seinem Auto in den Verkaufsraum einer Tankstelle gefahren (Symbolbild). Foto: Foto: Polizei Münster

Münster In Münster ist ein 59-Jähriger mit seinem Pkw in den Verkaufsraum einer Tankstelle gefahren. Er und eine Kundin des Tankstellenshops wurden leicht verletzt.

Glück im Unglück am Montagnachmittag in Münster: Ein 59-jähriger Autofahrer hatte aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Gelände einer Tankstelle die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in den Verkaufsraum gefahren. Das Fahrzeug durchbrach eine Fensterscheibe und kam mitten im Geschäft zum Stehen. Eine 24-jährige Kundin sowie der Fahrer des Wagens wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Zapfsäulen der Tankstelle blieben glücklicherweise unbeschädigt. Die Unfallursache ist bislang ungeklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.