Service-Offensive der Deutschen Bahn : “Wenn‘s funktioniert, ist es super – es funktioniert nur oft nicht“

Derzeit herrscht oft großes Gedränge an den Gleisen des Düsseldorfer Hauptbahnhofs, viele Züge sind verspätet. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Düsseldorf Die Deutsche Bahn will das Problem der vielen Verspätungen angehen. Zusätzliche Mitarbeiter an den Gleisen und längere Umsteigezeiten sollen helfen. Am Düsseldorfer Hauptbahnhof ist davon aber noch nichts zu spüren.

Thomas Witt wartet an einem Bahngleis im Düsseldorfer Hauptbahnhof auf seinen Zug zum Flughafen Frankfurt. Der ICE nach München hat Verspätung – nichts Neues für den Geschäftsmann, der mit einem Arbeitskollegen auf dem Weg nach Neuseeland ist. „Wir haben großzügig geplant, den Flug sollten wir schaffen“, sagt Witt. Bei der letzten Dienstreise mit dem Zug nach Brandenburg hatte sein Zug bei der Hinfahrt auch Verspätung. Die Rückfahrt sei komplett ausgefallen. „Also mussten wir mit dem Mietwagen zurück“, sagt er. Eigentlich fahre er gerne mit dem Zug, es sei stressfreier. Wenn denn nichts schief ginge. Seiner Schätzung nach gebe es nur noch bei rund 60 Prozent der Verbindungen, die er nimmt, keine Verspätungen. „Dabei wäre es mir eigentlich lieber, mit der Bahn zu fahren. Wenn’s funktioniert, ist es super – es funktioniert nur oft nicht“, sagt er.

Das will die Deutsche Bahn nun mit einer groß angelegten Service-Offensive ändern. Gleich ein ganzes Paket an Maßnahmen soll die Fahrten für Kunden zuverlässiger gestalten. So wolle man zum Beispiel dafür sorgen, dass Umstiege häufiger erreicht werden. Im Buchungssystem werden dafür standardmäßig einige Minuten zum Umsteigen mehr eingestellt. Außerdem sollen knapp 1000 zusätzliche Mitarbeiter in Fernzügen und auf Bahnhöfen den Fahrgästen etwa beim Ein- und Aussteigen und bei der Suche nach ihrem Sitzplatz helfen.

Thomas Witt muss zum Frankfurter Flughafen. Er fährt eigentlich gerne mit der Bahn, doch zu oft ginge eben auch etwas schief. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Ein durchschlagender Erfolg lässt sich bisher noch nicht verzeichnen. Auf der großen Anzeigetafel in der Vorhalle des Hauptbahnhofs steht hinter fast jeder Verbindung der Hinweis, dass sich der Zug verspätet – um fünf Minuten, um 20 Minuten oder sogar 65 Minuten. Die meisten Reisenden werfen aber nur einen flüchtigen Blick auf die Anzeigetafel; die Warteschlange am Informationsschalter ist ebenfalls überschaubar. Verspätungen sind normal, daran haben sich die Pendler längst gewöhnt. Obwohl sich mit jeder Verspätung die Gefahr erhöht, einen Anschlusszug zu verpassen.

So ergeht es etwa den Schweizerinnen Jina Rose und Ambre Bork. „Wir sind auf dem Weg zurück nach Zürich. Eigentlich sollten wir siebeneinhalb Stunden unterwegs sein, wegen der Verspätung schaffen wir aber unseren Anschluss nicht. Jetzt brauchen wir schon zehn Stunden“, sagt Rose. Angereist sind die beiden mit dem Nachtzug, das habe gut geklappt. „Nur standen wir in Deutschland zwei Stunden irgendwo herum, ohne dass sich etwas tat“, sagt Bork. In der Schweiz seien die Züge nicht so häufig verspätet. „Die fallen dann eher komplett aus“, sagt sie.

Die Schweizerinnen Jina Rose und Ambre Bork haben noch einige Stunden Zugfahrt vor sich. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Derzeit sind die Züge der Deutschen Bahn so unpünktlich wie seit Jahren nicht. Vorstandsmitglied Michael Peterson sprach von einer Zumutung für Fahrgäste und Mitarbeiter. Die zusätzlichen Kräfte sollen nun ab sofort für die Fahrgäste bereit stehen, wie eine Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion sagte. Für den Fernverkehr seien an den wichtigen Knotenbahnhöfen mehr als 130 Mitarbeitende im Einsatz. „Zusätzlich setzt DB Regio an den großen Knotenbahnhöfen sowie an mittelgroßen und touristischen Bahnhöfen wöchentlich etwa 700 Reisendenlenker ein. An den Ferienwochenenden im August und September beschäftigen wir 100 Gästebetreuer, um den Reisenden den besten Service zu bieten und unsere Zugbegleiter zu entlasten“, so die Sprecherin. Diese sollen vor allem auf den stark nachgefragten Strecken im Einsatz sein, also zum Beispiel zwischen Berlin und München, Berlin und Frankfurt, Hamburg und Köln oder München und Düsseldorf.

Die 750 zusätzlichen Servicekräfte in der Bordgastronomie sowie Zugbegleiter seien dabei festangestellt. Die zusätzlichen Gästebetreuer in den Zügen sollen Fahrgäste an reisestarken Wochenenden beim Finden ihres Sitzplatzes unterstützen, kümmern sich um Familien mit Kindern und sorgen für eine gleichmäßigere Nutzung der Sitzplätze. Ihr Einsatz sei zunächst für die Monate August und September geplant.

Familie Zimmermann aus Bayern reist oft mit dem Zug nach Düsseldorf, dank Direktverbindung auch trotz Verspätungen einigermaßen entspannt. Foto: Christoph Reichwein (crei)