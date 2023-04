Alle Infos zum Festival in Bochum Diese Künstler treten beim Zeltfestival Ruhr 2023 auf

Nachdem das Zeltfestival Ruhr 2022 aus der Corona-Pause zurückgekehrt war, möchten die Veranstalter in diesem Jahr noch eine Schüppe drauflegen. Und so stehen einige große Namen auf der Liste der diesjährigen Liveacts. Wir verraten Ihnen, welche Künstler auftreten und was sie sonst noch zum Festival wissen müssen.