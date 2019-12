Baumspende von Max Mikisek : Ein Weihnachtsbaum für Hartefeld

Peter Voßen und Friedhelm Dahl (oben) sowie Hans Glock, Alfred Kisters, Bernd Kuhnen (vorn). Foto: Herbert van Stephoudt

Hartefeld In einer gemeinsamen Aktion sorgten Baumspender Max Mikisek, ehrenamtliche Helfer und die Stadt Geldern dafür, dass auch in Hartefeld ein prächtig beleuchteter Weihnachtsbaum am Marktplatz erstrahlt.

