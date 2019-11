Issum : Neue Räume für Ki-IsS eingeweiht

Die Räume des neuen Second-Hand-Ladens in Issum sind feierlich eingesegnet worden. Foto: Bistum Münster

Issum Seit Mitte Oktober befindet sich der Ki-IsS Second-Hand-Shop an seinem neuen Standort auf der Kapellener Straße 2 in Issum. Zur feierlichen Eröffnung begrüßte Cornelia Graßhoff, Vorsitzende des Pfarreirates der katholischen Kirchengemeinde St. Anna Issum, alle Gäste und betonte in ihrer Ansprache das besondere Engagement der Ehrenamtler, dank deren Einsatz viele Förderungen für Familien und Kinder in der Gemeinde möglich sind.

