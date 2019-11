Brüder-Grimm-Schule : Kunst auf der Mauer: Buntes Willkommen in Issum

Issum Schon lange war es der Wunsch der Brüder-Grimm-Schule in Issum, den Schulhof als Lebensraum schöner zu gestalten, um eine freundliche Willkommenskultur und einen ansprechenden Erholungsraum mit hoher Aufenthaltsqualität zu schaffen.

Daraus ist die Idee entstanden, gemeinsam eine Projektgruppe innerhalb der Offenen Ganztagsschule zu bilden, die ausgehend von den örtlichen Gegebenheiten sowie Wünschen und Ideen der Kinder die Gestaltung dieser Mauer in die Hand nahm. In einer sogenannten „FreiRaum“-Werkstatt wurden nun im Herbst gestalterische Vorbereitungen getroffen, wie etwa Modelle zu erstellen. Im Anschluss daran wurde ein konkretes Vorhaben gemeinsam mit den Kindern ausgewählt, geplant und dann in den Monaten September und Oktober realisiert. Auch wenn man den herbstlichen Witterungsbedingungen ausgesetzt war, gingen alle Beteiligten mit hoher Motivation an die Arbeit. Fliesen wurden zurechtgeschnitten, zu Mustern gelegt und anschließend an die Mauer geklebt. Ein Mosaik in Form des Schriftzuges „Willkommen“ unterstützt die Absicht eine fröhliche Atmosphäre auf dem Schulgelände zu schaffen.