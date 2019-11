Chor 1847 Geldern : Rudi de Does gibt nach 13 Jahren den Vorsitz an Traute Beckmann weiter

Traute Beckmann folgt auf Rudi de Does. Foto: Irmgard Groterhorst

Geldern Zur Jahreshauptversammlung hatte der Chor 1847 seine Mitglieder in das Vereinslokal „Lindenstuben“ in Geldern geladen. Der Vorsitzende Rudi de Does hatte im Vorfeld der Versammlung bereits angekündigt, nicht noch ein weiteres Mal für das Amt an der Spitze des Chores zu kandidieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken