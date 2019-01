Handball : Regionalliga-Coach schon mit 26 Jahren

NIEDERRHEIN Der Lobbericher Nelson Weisz hat seine Trainertätigkeit in der Jugend des TV Aldekerk begonnen. Inzwischen zeichnet er für die Reserve des Traditionsvereins TuSEM Essen verantwortlich. Das Team spielt in der Handball-Regionalliga Nordrhein.

Er sieht es als Vorteil an, alterstechnisch nahe am Team dran zu sein. „Ich bin kein autoritärer Trainer. Ich versuche, die Spieler mitzunehmen. Es muss aber klar sein, dass ich die Verantwortung trage“, meint Weisz. Sein Faible für das Traineramt entdeckte Weisz schon früh. Die ersten Erfahrungen sammelte er als Jugendtrainer in Lobberich. „Es macht Spaß. Als Kindertrainer bekommt man viel zurück“, betont er. Als sein Bruder Lauritz in der C-Jugend nach Aldekerk wechselte, machte Nelson Weisz den Sprung in die Vogteihalle mit und trainierte ihn dort bis zur A-Jugend. „Als ich nach Aldekerk gekommen bin, habe ich gemerkt, dass das etwas für mich ist. Ich habe gespürt, dass ich als Trainer vielleicht mehr erreichen kann als als Spieler“, erklärt der 26-Jährige.

Die Begeisterung für das eigene Spiel, damals beim TSV Kaldenkirchen und in Straelen, war nicht mehr so ausgeprägt. Weisz bildete sich fort und erlangte zunächst die C- und danach die B-Lizenz als Trainer. Die A-Lizenz, so sagt er, „stehe im Raum“. 2015 wies ihm ein Praktikum bei Traditionsverein TuSEM Essen endgültig den Weg. Als Co-Trainer von Daniel Haase trainierte er in Essen die A-Jugend und parallel dazu in Aldekerk die B-Jugend. Danach wurde er Co-Trainer der zweiten Mannschaft in Essen, bevor er im vergangenen Sommer Haase, der die A-Jugend bei den Rhein-Neckar Löwen übernahm, endgültig beerbte und in die Cheftrainerrolle bei der U23 von TuSEM schlüpfte. Zu seinen Schützlingen zählen dort nun unter anderem Moritz Langen (zuvor HSV Rheydt), Niklas Ingenpass (TV Lobberich) und sein Bruder Jordi. Die drei Schwestern begeistern sich ebenfalls für den Handball. Ronja und Sinje spielen bei der SG Überruhr, Insa beim TV Aldekerk im dortigen Jugend-Bundesliga-Team.