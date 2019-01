Schnupperturnier : Tischtennis: Weeze sucht die neuen Mini-Meister

So weit kann man’s bringen: Fries Hendrik beim Bundesfinale der Mini-Meisterschaften 2018 in Trier. Foto: Bernd Müller Südwestfoto GbR

WEEZE Der TSV Weeze darf von sich behaupten, 100 Jahre lang die Menschen in Bewegung gehalten zu haben. Das soll sich auch in Zukunft nicht ändern. So gibt es am 19. Januar ein Tischtennis-Schnupperturnier, zu dem alle Jungen und Mädchen bis zu zwölf Jahren eingeladen sind.

(RP) Der TSV Weeze feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen mit sinnigerweise 100 Veranstaltungen, die im Laufe der kommenden zwölf Monate über die Bühne gehen werden. Eine der 100 Veranstaltungen steigt am Samstag, 19. Januar: An diesem Tag steht ein Tischtennis-Turnier für Anfänger auf dem Programm. Dazu lädt der TSV Weeze alle Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2007 bis 2012 ein. Gespielt wird in verschiedenen Gruppen, die in drei Altersklassen aufgeteilt sind: bis acht Jahre, neun bis zehn Jahre und elf bis zwölf Jahre.

Im Mittelpunkt bei den Mini-Meisterschaften steht die Freude am Spiel, daher ist es auch möglich, dass jeder Spieler beziehungsweise Spielerin zu mehreren Partien antreten kann. Und da es sich um ein Turnier für Anfänger handelt, sind auch keine Vorkenntnisse oder Erfahrung nötig: Jeder fängt bei „null“ an, heißt es in der Einladung zu dieser Veranstaltung.

Eine Voranmeldung zu dem Tischtennis-Schnupperturnier ist nicht notwendig, jeder kann am 19. Januar bis 14 Uhr zur Turnhalle der Gesamtschule auf der Falkenstraße kommen und mitspielen. Der TSV Weeze stellt die Tischtennisschläger gerne zur Verfügung.



Zum Abschluss bekommt jeder Teilnehmer eine Urkunde, mit der die Spiele der Tischtennis-Bundesliga kostenlos besucht werden können. Die Besten jeder Altersklasse bekommen zudem eine Medaille und qualifizieren sich für den Kreisentscheid. Weitere Auskünfte erhält man unter der Rufnummer 02837 669788 oder auf elektronischem Weg mit einer E-Mail an tischtennis@tsv-weeze.de.