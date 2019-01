Handball-Pokal auf Kreisebene: Mit viel Tempo in die nächste Runde

Straelen Die Handball-Frauen und -Männer des SV Straelen waren im Kreispokal erfolgreich unterwegs.

Handball-Kreispokal der Frauen: VT Kempen – SV Straelen 24:46 (14:22). Die Blumenstädterinnen wurden ihrer Favoritenrolle im Achtelfinale des Kreispokals gerecht. Trotz zwischenzeitlicher Schwächen in der Defensive setzte sich der SVS beim chancenlosen Bezirksligisten 46:24 durch. „Wir haben viel ausprobiert, doch nicht alles hat funktioniert“, sagte Straelens Trainer Thomas Floeth nach der Partie. Die war nach 20 Minuten bereits entschieden. Mit 15:5 lagen die Grün-Gelben zu diesem Zeitpunkt bereits vorn. Dann wurde die Abwehr umgestellt. „Unsere 5:1-Deckung stand alles andere als gut. Da haben wir es dem Gegner zu einfach gemacht“, kritisierte Floeth. Als die Blumenstädter ihr defensives Engagement nach dem Seitenwechsel wieder verstärkten, ging alles ganz schnell. Zu schnell für den überforderten Gastgeber. Von 22:14 zog der SVS mit reichlich Tempo bis zur 46. Minute auf 38:20 davon. Am Ende hätte durchaus auch der 50. Treffer gefeiert werden können, doch gingen die Straelenerinnen in der Schlussphase zu nachlässig mit ihren Chancen um. Floeth: „Das war ein ordentlicher Start ins neue Jahr. Jetzt haben wir drei Wochen Zeit, um uns auf das wichtige Meisterschaftsspiel gegen Überruhr vorzubereiten.“

Handball-Kreispokal der Männer: VT Kempen – SV Straelen 19:24 (9:14). „Wir können doch noch auswärts gewinnen“, freute sich SVS-Coach Dieter Pietralla nach dem Pokalsieg in Kempen. Und den hatte sein Team, trotz der einen oder anderen spielerischen Schwäche, doch recht souverän herausgeworfen. Vom Anpfiff an drückten die Blumenstädter der Partie ihren Stempel auf. Basis dafür war eine gut sortierte Abwehr, in der Daniel Meyer nach monatelange Verletzungspause ein gelungenes Comeback feierte. Größer war die Baustelle in der Offensive. „Man hat der Mannschaft die dreiwöchige Weihnachtspause angemerkt. Das war ziemlich holprig und von Fehlern behaftet“, analysierte Pietralla treffend. Dennoch lag der SVS fast durchweg vorn und konnte den Vorsprung bis zur 25. Minute auf 10:6 ausbauen. Zur Pause hieß es dann sogar 14:9. Nach Wiederanpfiff ließen die Blumenstädter zunächst wenig anbrennen. Nach 42 Minuten hieß es 18:12, ehe drei Gegentore in drei Spielminuten etwas Spannung aufkommen ließen. „Ich hatte aber nie das Gefühl, dass die Begegnung kippen könnte“, so Pietralla. So weit kam es dann auch nicht. Straelen gewann mit 24:19, trifft in der kommenden Runde auf den Oberligisten TV Lobberich.