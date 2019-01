Hallenfußball : Stadtmeisterschaft in Geldern: Derbys, Prestige und Geldgewinne

Markus Bexte (l.) und Reinhard Winkler losten die Gruppen aus. Foto: Thomas Binn (binn)

Geldern (ütz) (ütz) Die 7. Gelderner Stadtmeisterschaft im Hallenfußball, die wie in den sechs Jahren zuvor durch Grün-Weiß Vernum ausgerichtet wird, wirft seinen Schatten voraus. Am Donnerstagvormittag fand in der Geschäftsstelle der Volksbank an der Niers in Geldern die Gruppenauslosung statt.

Als „Glücksfee“ fungierte Filialleiter Markus Bexte.

Dr. Reinhard Winkler, Vorsitzender des ausrichtenden Vereins, hatte zwei Lostöpfe vorbereitet. Im ersten Topf befanden sich die klassenhöheren Mannschaften, im anderen die vermeintlich schwächeren Teams. Rot-Weiß Geldern hatte auf Grund personeller Probleme seine Teilnahme am Hallenkick abgesagt, die Reservemannschaft des Gastgebers rückte nach.

Jeweils im Wechsel wurde aus beiden Töpfen gezogen und die nachfolgende Gruppeneinteilung ermittelt. In der Gruppe 1 spielen SV Walbeck, SV Veert, GSV Geldern und Grün-Weiß Vernum II; in der Gruppe 2 Arminia Kapellen, VfL Pont, SV Lüllingen und Grün-Weiß Vernum.

„Da habe ich ja eine Hammergruppe rausgefischt“, stellte der Filialleiter richtig fest. Gemeint hatte er damit die erste Gruppe mit dem dreifachen Stadtmeister, Bezirksligist SV Walbeck, Titelverteidiger GSV Geldern und den beiden spielstarken Mannschaften aus der Kreisliga B. Nicht weniger attraktiv sieht es in der Parallelgruppe mit dem letztjährigen Finalisten aus Kapellen und dem zweimaligen Gewinner Grün-Weiß Vernum aus. Eher Außenseitenchancen auf ein Weiterkommen dürften die beiden Mannschaften aus der Kreisliga C haben.

Neuerungen oder Veränderungen für das Titelrennen in vier Wochen kündigte Winkler nicht an. „Unser Konzept hat sich in den zurückliegenden Jahren bewährt, warum sollten wir daran was ändern“, meinte er nach der Auslosung und vertraut da ganz seinem erfahrenen und eingespielten Organisationsteam.

Bewährtes Konzept bedeutet in diesem Fall, dass nach zwei Durchgängen eine Zwischenrunde eingeschoben wird, bevor es mit den letzten Gruppenspielen weitergeht. Die ersten vier Plätze werden ausgespielt, alle anderen Platzierungen ergeben sich aus den Ergebnissen der Vorrunde. Die Spieldauer beträgt jeweils zwölf Minuten. Den Siegern winken Geldpreise, die unterlegenden Mannschaften werden für ihren Einsatz mit Verzehrgutscheinen in der Gaststätte „Schwarzes Pferd“ belohnt.