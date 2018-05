Tennis: Kurz vorm Ziel noch abgefangen

Winnekendonk Tennis: 1. Verbandsliga Herren 60 - TV Winnekendonk mit Sieg und Niederlage in die Saison gestartet.

Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt im vergangenen Jahr sind die Herren 60 vom TV Winnekendonk mit einem 7:2-Erfolg erfolgreich in die neue Tennissaison gestartet. Im Heimspiel gegen Essen konnten zunächst Ulrich Janssen (6:2/6:2), Udo Urban (7:5/3:6/10:8) und Willi Louven (6:2/6:0) Erfolge verbuchen und ihr Team mit 3:0 in Führung bringen. Werner Louven legte in der zweiten Runde nach (6:7/6:0/10:8), während Walter Uhrner (5:7/6:3/7:10) und Claus Linssen (6:4/4:6/6:10) in ihren Match-Tie-Breaks nicht ganz so viel Glück hatten wie ihre Teamkollegen. Dennoch ging es mit einer Führung in die Doppel, und hier waren die Ergebnisse der gut aufeinander eingestimmten Winnekendonker Paarungen deutlicher als in den vier knappen Einzeln. Uhrner/Janssen (6:1/6:3), Urban Louven/Willi Louven (6:2/7:5) und Werner Louven/Jürgen Völlings (6:0/6:1) steuerten drei weitere Matcherfolge zum klaren Tagessieg bei.