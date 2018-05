Tennis: 3:6 - die Niederlagen werden knapper

Issum Tennis-Niederrheinliga Herren 40: Blau-Weiß Issum - Grün-Weiß Oberkassel 3:6 (2:4). Dass es gegen Oberkassel trotz des Heimvorteils schwer werden würde, war Issums Tennisherren 40 vor der Begegnung klar. Auch wenn die Gäste ohne den an Eins gesetzten Spanier Roberto Mendenez Ferre anreisten, waren die Düsseldorfer doch zu stark für die ebenfalls nicht in Bestbesetzung angetretenden Hausherren.

In der ersten Runde gerieten die Blau-Weißen mit 0:3 in Rückstand. Joeri te Riele war gegen Ron Röhrig trotz guten Spiels chancenlos (1:6/1:6). Mario Schlabbers (0:6/2:6) und Markus Sabbagh (1:6/2:6) waren ebenso schnell fertig. Anders sah es in der zweiten Runde aus. Mathias Hunsmann musste gegen Ex-Profi und Boris-Becker-Weggefährte Patrick Baur ran, zeigte ein großartiges Spiel und setzte sich mit 7:6/3:6/10:6 durch. Ähnlich Wouter Zoomer, der gegen Jan Christian Hoffmann in einem Spiel auf hohem Niveau mit 5:7/6:2/10:8 die Oberhand behielt. Parallel dazu verlor Arndt van Huet sein Duell gegen Marcell Glang mit 4:6/1:6.