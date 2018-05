Tennis: Licht und Schatten für Gelderns Herren 50

Geldern Tennis 2. Verbandsliga Herren 50: Bocholter TC Blau-Weiß - Grün-Weiss Geldern 7:2 (4:2). Für Gelderns Herren 50 war der Saisonauftakt auswärts in Bocholt nicht erfolgreich. In der ersten Runde konnte nur Torsten Schröder (6:1/6:4) bei Niederlagen von Stefan Lingens (0:6/2:6) und Rüdiger König (1:6/6:7) für die Drachenstädter punkten.

Auch in Runde zwei war ein echtes Aufholen nicht möglich: Zum Matcherfolg von Bruno Janzen (6:3/6:3) gesellten sich die Niederlagen von Jörg Löcker (4:6/2:6) und Axel Stibi (1:6/2:6). Nach dem 2:4-Rückstand hätten die Gelderner schon alle drei Doppel gewinnen müssen, um die Punkte aus Bocholt zu entführen. Das Gegenteil war der Fall, und alle drei Partien gingen mit recht klaren Resultaten an die Gastgeber.

Grün-Weiß Geldern - Fortuna Wuppertal 8:1 (5:1). Im ersten Heimspiel gelang dann am vergangenen Wochenende auch der erste Erfolg der laufenden Saison. Bereits in der ersten Runde gingen die Gelderner durch Stefan Lingens (6:3/6:0) und Mietek Szewczyk (6:1/6:2) in Führung. Im zweiten Einzel-Durchgang setzten Jörg Löcker (7:6/6:2), Bruno Janzen (6:2/6:1) und Torsten Schröder (2:6/6:4/10:4) noch drei Siege drauf zum uneinholbaren 5:1. Auch die drei Doppel gingen alle an die Gelderner Herren 50.