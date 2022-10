Senioren in Straelen : Neue Tagespflege in Straelen

Straelen Das Ladenlokal in der „Markt Rose“ wurde mit Hilfe des „Sofortprogramms Innenstadt 2020“ vermietet. Die Eröffnung ist für Dezember geplant.

„Tagespflege Markt Rose Straelen“ heißt sie, die neue Tagespflegeeinrichtung in Straelen. Unter der Trägerschaft der Niederrhein Tagespflege GmbH, deren Inhaber Jens Starke und Joachim Pertz über langjährige Führungserfahrung in der stationären Altenhilfe verfügen, soll das von der Tecklenburg GmbH errichtete Gebäude an der Gelderner Straße 8 endlich mit Leben gefüllt werden. Das barrierefreie Erdgeschoss der „Markt Rose“, welches derzeit ebenfalls von der Tecklenburg GmbH nach den Wünschen und Vorstellungen der Inhaber ausgebaut wird, bietet dann 15 Gästen die Möglichkeit, den Tag in Gemeinschaft mit anderen zu verbringen. Die Eröffnung ist für Dezember geplant.