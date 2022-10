Handball-Oberliga der Frauen : SV Straelen schlägt aus starker Abwehr kein Kapital

Straelen Die Grün-Gelben kassieren beim Tabellenzweiten TV Lobberich eine unnötige 16:18-Niederlage. Vor allem nach der Pause läuft im Angriff kaum etwas zusammen.

33 Treffer hatte der TV Lobberich, Tabellenzweiter der Handball-Oberliga der Frauen, zuvor pro Spiel im Durchschnitt erzielt. „Unser Ziel war es, keine 25 Treffer zu kassieren. Dieses Ziel haben wir erreicht“, sagte SVS-Coach Thomas Floeth nach der Auswärtspartie am Sonntag mit sarkastischem Unterton. Sein Team konnte aus einer starken Abwehr- und überragenden Torhüterleistung kein Kapital schlagen. Am Ende unterlagen die Grün-Gelben beim Titelanwärter mit 16:18 (11:9). „Mit fünf Toren in Halbzeit zwei kannst Du in der Oberliga kein Spiel gewinnen“, so Floeth.