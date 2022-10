Antrag zum Flächenerwerb : Die CDU will ein neues Gerätehaus für Pont

Die CDU will ein neues Gerätehaus für Pont

Pont Die Christdemokraten möchten, dass die Stadt neue Flächen erwirbt, damit sich auch ein Lebensmittelmarkt ansiedeln und das Gewerbe ausbreiten kann.

Die Löscheinheit Pont gehört zu den größten Einheiten der Feuerwehr Geldern. Was die Unterbringung von neuen Kameradinnen und Kameraden betrifft, stößt sie jedoch an ihre Grenzen. Außerdem fehlt es für Feuerwehrfrauen an geeigneten Umkleideräumen, weshalb sie gezwungen sind, den einzigen Duschraum im Gerätehaus zu nutzen. Der Umkleideraum für die Feuerwehrmänner entspreche ebenfalls „in keiner Weise den heutigen Anforderungen“, stellt die CDU-Fraktion Geldern fest. Fehlende Parkplätze und die schlechte Zufahrtssituation, bei der sich ausrückende und nachrückende Feuerwehrleute begegnen, mache über kurz oder lang eine Standortverlagerung notwendig.