Fußball : SG Kessel/Ho-Ha vertraut auf ihre starke Defensive

Trainer Thomas von Kuczkowski in seinem Element: Nicht alles, was er bisher gesehen hat, stimmt ihn zufrieden. Foto: Markus van Offern (mvo)

Goch Der A-Ligist steht auf dem elften Tabellenrang. Trainer Thomas von Kuczkowski ist mit der Platzierung nicht ganz zufrieden. Er glaubt aber weiter an den frühzeitigen Klassenerhalt.

Nach zuvor drei Niederlagen in Folge gelang der SG Kessel/Ho-Ha am vergangenen Sonntag gegen den SV Nütterden beim 0:0 wieder ein Punktgewinn. Damit belegt das Team mit nunmehr 16 Punkten den elften Tabellenplatz in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern. Eine Platzierung mit der Thomas von Kuczkowski, der die Mannschaft vor der Saison übernommen hatte, nicht ganz zufrieden ist. „Ich denke, dass wir eigentlich fünf Punkte mehr auf dem Konto haben sollten“, sagt er.

Und schaut man sich die Ergebnisse des Teams an, kann man seine Einschätzung auch nachvollziehen. Viermal spielte die SG Kessel/Ho-Ha unentschieden, bei den bislang fünf Niederlagen hieß es zweimal 0:1. Die Ursachen dafür erklärt wohl auch das Torverhältnis der SG. Nur 13 Gegentreffer hat die Mannschaft in den bisherigen drei Partien hinnehmen müssen. Das ist nach dem SV Sevelen und zusammen mit dem Uedemer SV der Bestwert in der Liga. „Über unsere Defensive kann und will ich mich überhaupt nicht beschweren, ganz im Gegenteil. Da machen die Jungs einen tollen Job. Wir sind in dieser Saison für alle Teams nur sehr schwer zu spielen. Das zeigt auch die Tatsache, dass wir bei den Niederlage nie komplett untergegangen sind“, sagt der Coach. Zudem sei die Einstellung der Spieler auf und neben dem Platz großartig. Auch die Trainingsbeteiligung sei von Beginn an sehr gut gewesen, was die Arbeit als Trainer auch einfacher gemacht habe.

Das Manko der SG ist jedoch derzeit die Offensivabteilung. Hier muss die SG verletzungsbedingt gleich auf vier Spieler verzichten. Lediglich 16 Treffer konnte die Mannschaft bisher erzielen. Nur die beiden letzten Teams in der Tabelle aus Weeze und Wissel trafen noch seltener. „Das macht es natürlich schwierig, uns am Ende auch für die gute Defensivarbeit zu belohnen. So schwer es für die anderen ist, uns zu bespielen, so schwertun wir uns, wenn wir das Spiel machen müssen. Aber ich kann niemanden aus dem Team dafür einen Vorwurf machen. Wir müssen das Beste aus der aktuellen Situation machen“, sagt Thomas von Kuczkowski.