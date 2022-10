Online-Voting bis 31. Oktober : Viktoria Winnekendonk hofft auf „Heimspiel“ in der Schalke-Arena

Viktoria Winnekendonk hofft auf „Heimspiel“ in der Schalke-Arena

Normalerweise jubelt Viktoria Winnekendonk auf dem heimischen Rasenplatz. Am 13. November möchte der A-Ligist auf Schalke triumphieren. Foto: Norbert Prümen

Kevelaer Der Fußball-A-Ligist rührt derzeit kräftig die Werbetrommel. Er hat die Chance, ein Meisterschaftsspiel auf dem Rasen des Bundesligisten zu absolvieren – mit allem Zipp und Zapp. Im Internet kann abgestimmt werden, fünf weitere Mannschaften sind noch im Rennen.

Von Per Feldberg

Im Dorf ist es schon ein sehr beliebtes Gesprächsthema: Der Fußball-A-Ligist Viktoria Winnekendonk hat die Chance, ein Spiel vor großer Kulisse zu absolvieren – auf Schalke. Zum sechsten Mal bietet der Bundesligist in Zusammenarbeit mit seinem Hauptsponsor den Mannschaften aus dem Amateurbereich mit einem Wettbewerb die Chance auf ein „Heimspiel“ in der Schalke-Arena. Mehrere hundert Klubs haben sich dafür beworben – auch Viktoria Winnekendonk. Und das Team der beiden Trainer Sven Kleuskens und Johannes Rankers hat es unter die sechs Finalisten geschafft. Seit einigen Tagen kann online abgestimmt werden. Und seitdem rührt das Team kräftig die Werbetrommel.

Denn der Preis hat es in sich. Der Gewinner darf sich auf Folgendes freuen: Anreise zur Schalke-Arena im offiziellen S04-Mannschaftsbus, die Nutzung und Spielvorbereitung in der S04-Kabine, das Arena-TV-Programm auf dem Videowürfel mit Stadionsprecher, die Spielaufnahme mit mehreren Kameras, Interviews nach dem Spiel, eine Pressekonferenz im Medienbereich der Schalke-Arena, eine After-Match-Party, eine Vor- und Nachberichterstattung, freien Eintritt der Fans auf der Haupttribüne und natürlich die Meisterschaftspartie in der Schalke-Arena.