Mann aus Kempen in Straelen schwer verletzt : E-Bike-Fahrer von Lastwagen erfasst

Straelen Ein Rettungshubschrauber musste in Straelen landen. Ein Mann aus Kempen war von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt worden.

Am Dienstag ist ein 55-jähriger aus Kempen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Das Unglück ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 15.40 Uhr an der Kreuzung Boekholter Weg / Zeppelinstraße. Der Mann war mit einem S-Pedelec auf dem Boekholter Weg unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 79-Jähriger aus Bonn in einem Mercedes Lkw auf der Zeppelinstraße in Richtung Junkersstraße. Als er die Kreuzung überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten S-Pedelec-Fahrer.