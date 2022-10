Bürgerversammlung am Donnerstag : Doppelstreife ums Drogenhilfezentrum

Das Gebäude an der Schwertstraße 80: „Das Drogenhilfezentrum ist elementarer Bestandteil des Stärkungspakets Innenstadt“, betont Krefelds Stadtdirektor Markus Schön. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld „Die mit dem Alkohol- und Drogenkonsum bestimmter Gruppen einhergehenden Folgen für unsere Innenstadt müssen dringlich gelindert werden“, erklärt die Verwaltungsspitze. Die Stadt plant eine weitere Bürgerversammlung.

Vor dem Start des Drogenhilfezentrums (DHZ) arbeiten Sozialamt, die Koordinierungsstelle Gemeinwesenarbeit sowie der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) an Hilfen für die Quartiere rund um die Einrichtung an der Schwertstraße 80. „Die Verwaltung will dafür Sorge tragen, dass das Umfeld des Drogenhilfezentrums eine gute Entwicklung nimmt“, so ein Stadtsprecher. „Dazu wird die Quartiersarbeit verstärkt, es erfolgen mehr Reinigungen und es soll Anlaufstellen für die Bürger bei Problemlagen geben.“ Stadtdirektor Markus Schön, Gesundheitsdezernentin Sabine Lauxen und Ordnungsdezernent Ulrich Cyprian betonen einhellig, dass die zugesagten begleitenden Maßnahmen ebenso konsequent umgesetzt werden wie die Einrichtung des Drogenhilfezentrums. Über die Ansätze zur Unterstützung der Quartiere informiert die Behörde auch beim Bürgerdialog am Donnerstag, 27. Oktober, um 18 Uhr im Pfarrheim St. Stephan, Mariannenstraße 53.

„Wir halten unser Wort. Natürlich bedeutet die Einrichtung des Drogenhilfezentrums neue Herausforderungen für das Quartier. Das wissen wir und haben wir im Blick. Die Stadtverwaltung steht eng an der Seite der Bürgerinnen und Bürger. Die Einrichtung des Drogenhilfezentrums ist für das Quartier auch eine Chance, denn viele der aktuellen Missstände dort können mit den zusätzlichen Unterstützungsangeboten besser bewältigt werden. Gleichzeitig bietet das Drogenhilfezentrum den Suchtkranken neue Chancen. Der Konsum in einer solchen Einrichtung ermöglicht eine engere Begleitung durch Experten, das Angebot einer niedrigschwelligen Beratung bis hin zum Aufzeigen von Ausstiegshilfen“, sagt Sabine Lauxen. Stadtdirektor Markus Schön betont: „Das Drogenhilfezentrum ist elementarer Bestandteil des Stärkungspakets Innenstadt. Wir verfolgen mit diesem Angebot für die Szene der Suchtkranken auch einen ordnungspolitischen Auftrag: Belastungen des öffentlichen Raums durch konsumbezogene Verhaltensweisen müssen reduziert werden.“

Info Bürgerversammlung am Donnerstag, 27. Oktober Am Donnerstag, 27. Oktober, um 18 Uhr informiert die Stadtverwaltung auch bei einem Bürgerdialog im Pfarrheim St. Stephan, Mariannenstraße 53. Bürger haben dort die Gelegenheit, sich über die aktuellen Entwicklungen und Planungen rund um das Drogenhilfezentrum sowie viele weitere die Innenstadt betreffende Themen wie Sicherheit, Sauberkeit und Quartiersarbeit zu informieren.

Erste Maßnahmen rund um das Drogenhilfezentrum sind bereits erfolgt, weitere in Vorbereitung. Im Bereich Sicherheit sind die Doppelstreifen von Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst (KOD) rund um das Drogenhilfezentrum und in der südlichen Innenstadt intensiviert worden. Auch das Angebot der Mobilen Wache des KOD wurde zusätzlich zur Innenstadt explizit im Bereich Mitte/Ost im Umfeld des DHZ aufgenommen. So befindet sich der KOD schon jetzt mehrere Stunden täglich im direkten Umfeld des künftigen DHZ und greift dort sämtliche ordnungsrechtlichen Störungen auf. Zudem können Bürger dort in Kontakt zu den Ordnungskräften treten und Hinweise geben.

Fünf neue Mitarbeiter verstärken seit 1. Oktober den KOD, 18 weitere werden zum 1. Januar 2023 in Krefeld ihren Dienst aufnehmen. 48 Stellen werden nach Abschluss des Besetzungsverfahrens zum KOD gehören. In Vorbereitung sind im Geschäftsbereich von Ordnungsdezernent Ulrich Cyprian der Erlass einer Allgemeinverfügung zum Verzehrverbot alkoholischer Getränke im Bereich der Innenstadt sowie der Erlass einer Allgemeinverfügung zum Betteln: „Die mit dem Alkohol- und Drogenkonsum bestimmter Gruppen einhergehenden Folgen für unsere Innenstadt müssen dringlich gelindert werden. Zusätzlich ist geplant, das aktive Betteln zu untersagen. Beide Allgemeinverfügungen sind deshalb Bestandteile unseres Stärkungspakets Innenstadt.“

Auf dem Albrechtplatz steht inzwischen ein Pop-Up-Container, der künftig Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche sein soll. Die Stadtverwaltung wird so Sorge dafür tragen, dass der im Quartier beliebte Kinderspielplatz weiter den Kindern und Jugendlichen vorbehalten ist. Quartiersmanager Sandy Schilling hat gemeinsam mit dem Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung ein Nutzungskonzept für den Pop-Up-Container entworfen. Das Quartierszentrum „Freiraum 21“ ist im Viertel rund um die Hardenbergstraße die Anlaufstelle zu den Themen Bildung und Teilhabe. Dort spielen Themen wie Integration und außerschulische Bildungsarbeit eine Rolle. Im Fokus steht dabei speziell auch die Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen. So konnten unter anderem zwei Roma-Selbstorganisationen, die Menschen bulgarischer und rumänischer Herkunft in Krefeld beraten, Räume an der Dießemer Straße 21 zur Verfügung gestellt werden.

Kreative Mitmachangebote für Kinder und Jugendliche aus dem Viertel spielen in der Bildungsarbeit des „Freiraum 21“ ebenfalls eine große Rolle. Am Schinkenplatz wird ein Quartiersbüro entstehen. Es dient als Anlaufstelle zur Intensivierung der Gemeinwesenarbeit. Dort wird es zusätzliche Beratungsangebote geben, unter anderem eine Bau- und Hauseigentümerberatung sowie Sprechstunden zu den Themen Migration und Integration. Ein Quartiersentwickler wird für den Bereich Vier Wälle, Stephansplatz und Hardenbergstraße tätig sein. Mithilfe des Bund-Länder-Programms „Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ kann es weitere Verbesserungsmaßnahmen rund um das Drogenhilfezentrum geben. Die Stadt befindet sich derzeit im Dialog mit dem Land, um eine Aufnahme in das Programm zu erreichen.

Eine Ordnungspartnerschaft der Stadt mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft ist unterzeichnet worden. Mülldetektive werden rund um das DHZ ab dem Start vermehrt Streife laufen. Eines der Probleme im Quartier zwischen Philadelphiastraße, Sprödentalstraße, Uerdinger Straße, Bahnstraße und Oppumer Straße ist die zunehmend wilde Vermüllung. „Dies zeigt den Handlungsbedarf, den wir in diesem Quartier haben. Mehr Präsenz der Sicherheitsbehörden sorgt für mehr Ordnung auf den Straßen“, sagt Markus Schön. „All dies zeigt, dass wir die Entwicklung des Quartiers intensiv begleiten werden“, ergänzt Sabine Lauxen.

Die Dezernentin macht darauf aufmerksam, dass inzwischen auch die durch den Stadtrat beauftragte Konzeption „Suchtvorbeugende Maßnahmen in Krefelder Schulen, Jugend- und Familienzentren“ vorliegt. Die Fachstelle für Suchtvorbeugung der Alkohol- und Drogenhilfe der Caritas hat das Konzept erarbeitet. Die Konzeption wurde dem Ausschuss für Soziales, Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Inklusion, Senioren und Integration (SAGIS) vorgelegt und wird in einer gemeinsamen Sitzung mit dem Jugendhilfeausschuss und dem Ausschuss für Schule und Weiterbildung am Mittwoch, 26. Oktober, erneut beraten. Suchtstoffspezifische Vorbeugemaßnahmen zeigen demnach vor allem dann eine hohe Wirksamkeit, wenn sie den Lebenswelten der zu erreichenden Zielgruppe entsprechen.