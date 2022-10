Ab 2. November in vielen Geschäften im Kreis Kleve erhältlich : Mit Adventskalender helfen und gewinnen

Seit mehr als 20 Jahren baut die Ärztin Dr. Elke Kleuren-Schryvers aus Kevelaer ein Krankenhaus in Benin auf. Foto: Elke Kleuren-Schryvers

Kreis Kleve Durch die Aktion der Rotary-Clubs im Kreis Kleve werden etwa 30.000 Euro sozialen Zwecken zugeführt. Jeden Tag gibt es sechs bis acht Gewinne.

Auch 2022 gibt es wieder den rotarischen Adventskalender, gemeinsam herausgegeben von den Rotary-Clubs Kleve Schloss Moyland, Kevelaer und Geldern. Der Adventskalender erscheint in einer Gesamtauflage von 4000 Stück und wird ab 2. November in vielen Geschäften im Kreis Kleve angeboten. Er kostet zehn Euro. Im vorigen Jahr konnten etwa 30.000 Euro sozialen Zwecken zugeführt werden.

Was macht den rotarischen Adventskalender so beliebt? Er ist de facto ein Tombola-Los. Ab dem 1. Dezember werden jeden Tag sechs bis acht Gewinne im Werte von jeweils mindestens 100 Euro verlost. Hinter den 24 Türchen verbergen sich Gutscheine für Geld- und Sachpreise, Spar-, Verzehr- und Wellnessgutscheine. Jeder Kalender hat eine eigene Nummer, die als Los-Nummer fungiert. Das von dem in Goch lebenden Künstler Martin Lersch gestaltete Cover ist ein echter Blickfang.

Wie erfahre ich, dass ich gewonnen habe? Die Gewinner werden täglich im Radioprogramm von Antenne Niederrhein und zwei Mal wöchentlich in den Printausgaben der Niederrhein-Nachrichten bekannt gegeben. Darüber hinaus werden die Gewinnnummern bei Antenne Niederrhein und den Niederrhein-Nachrichten online aufgelistet. Sie können in den darauffolgenden Wochen im Internet vom ersten Tag an nachgelesen werden. Alle Gewinne können bis zum 31. Januar vor Ort in den jeweiligen Geschäften abgeholt werden.

Welche sozialen Initiativen erhalten die Erlöse? Mit dem Ertrag werden einige „Tafeln“ im Nordkreis und in Kevelaer, das Kinderpalliativteam Sternenboot der Uniklinik Düsseldorf und Menschen, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind, unterstützt. Weiter wird die Stiftung Aktion pro Humanität für die Verbesserung der Lage von Frühgeburten in Benin bedacht. Schließlich soll eine Summe für eine aktuelle Notsituation eingesetzt werden.

Wo bekomme ich den Adventskalender? Verkauft wird der Kalender im „Nordkreis“ Kleve: Sparkasse Rhein-Maas (Kleve, Bedburg-Hau, Kranenburg, Kalkar, Uedem, Goch), Buchhandlung Hintzen, Kleve, Hagebaumarkt Swertz (Kleve und Goch), Buchhandlung Thalia, Kleve, Garten- und Futtermarkt Bremer, Bedburg-Hau, Leuchten Lukassen, Bedburg-Hau, Info-Center Moyland, Bedburg-Hau und Mayersche Buchhandlung Völcker, Goch.